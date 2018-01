Anvisa suspende registro do antigripal Resfenol em gotas

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) suspendeu nesta sexta-feira, 30, a distribuição, venda e uso do antigripal Resfenol Solução Oral em Gotas, fabricado pelo laboratório Kley Hertz S.A. De acordo com resolução publicada no Diário Oficial da União, o registro do medicamento foi cancelado pela falta de estudos clínicos que comprovem sua eficácia.

Na publicação, a Anvisa determina que o laboratório providencie o recolhimento do estoque do produto existente no mercado.

Em nota, a Kley Hertz S.A. informou que “por falta de interesse comercial”, decidiu não renovar o registro da apresentação Resfenol Solução Oral em Gotas, razão pela qual não realizou estudos clínicos necessários para a renovação do registro. Disse ainda que o produto está no mercado há mais de 20 anos e que, nesse período, não foi registrado nenhum problema ou reclamação sobre sua eficácia e segurança.

A empresa disse ainda que as apresentações Resfenol Cápsulas e Resfenol Solução Oral “comprovaram sua eficácia e segurança clínica” por meio de estudos e tiveram seus registros renovados em fevereiro.