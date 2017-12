Anvisa suspende uso do medicamento Avandia no Brasil

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) cancelou o registro do medicamento Avandia, fabricado pela GlaxoSmithKline, indicado para o tratamento da diabete.

A decisão foi tomada depois de avaliar que os riscos do uso do medicamento, cuja substância ativa é rosiglitazona, são maiores do que seus benefícios. A Anvisa determina também que o laboratório recolha o medicamento em todo território nacional.

Na semana passada, a agência de vigilância sanitária americana Food and Drug Administration (FDA) havia aprovado a restrição do medicamento por causa do risco de danos cardiovasculares, como ataques cardíacos e acidentes vasculares cerebrais. A Agência Europeia de Medicamentos (EMEA) determinou a retirada do medicamento do mercado.