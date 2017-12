Anvisa suspende venda e uso de lotes de anticoncepcional Gynera

SÃO PAULO - A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a suspensão em todo o território nacional da distribuição, da comercialização e do uso de 13 lotes do anticoncepcional Gynera, produzido pela Bayer.

Segundo a Anvisa, o anticoncepcional apresentou resultados insatisfatórios em um estudo de estabilidade feito pela empresa farmacêutica e foi apontado como classe 3 na classificação de risco à saúde, situação na qual existe baixa probabilidade de que o uso de um medicamento cause consequências adversas.

A Bayer confirmou, em nota, que identificou mudança no perfil do estudo de estabilidade e que as investigações para descobrir o motivo da alteração estão em andamento.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A empresa informou ainda que, embora tenha havido a alteração, “a eficácia e a segurança do contraceptivo não foram comprometidas”.

“As concentrações dos hormônios no Gynera são suficientes para garantir a manutenção dos padrões de eficácia contraceptiva esperados pelo método”, disse a empresa. “As usuárias devem continuar a utilização do Gynera até orientação médica.”

Recolhimento

A resolução publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira, 26, vale para 13 lotes do produto e estabelece que a Bayer recolha imediatamente todo o estoque existente no mercado.

A empresa declarou que está fazendo o recolhimento voluntário dos lotes como medida de precaução e que realizou “prontamente todos os procedimentos legais para informar às autoridades, médicos e pacientes”.

Desde 1989 no mercado brasileiro, o Gynera é um comprimido de uso oral composto pelos hormônios estrogênio (etinilestradiol) e progestógeno (gestodeno).

Confira abaixo os lotes suspensos pela Anvisa

Lote Validade BS01EN6 04/12/17 BS01F2H 04/12/17 BS01F2J 04/12/17 BS01F4A 04/12/17 BS01FCF 04/12/17 BS01FJH 28/06/17 BS01FSK 28/06/18 BS01G1CC 28/06/18 BS01G1D 25/08/18 BS01GJS 25/08/18 BS01GR4 25/08/18 BS01GSS 26/10/18 BS01H6F 26/04/18