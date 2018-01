Apenas 20% das crianças de 2 a 5 anos foram vacinadas contra H1N1

BRASÍLIA - Apesar de intensiva campanha de vacinação contra influenza A (H1N1), nenhum Estado conseguiu alcançar até nesta quinta-feira, 10, a cobertura mínima de 80% entre adultos de 30 a 39 anos e crianças de 2 a 5 anos de idade.

De acordo com dados do Ministério da Saúde, 2,3 milhões de crianças de 2 a 5 anos de idade foram imunizadas até agora - cerca de 20% da meta - e 19,2 milhões de adultos de 30 a 39 anos tomaram a dose, o equivalente a 65% do esperado. No primeiro grupo, o objetivo é vacinar 9,6 milhões de crianças e, no segundo, o público-alvo é de 29 milhões de pessoas.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Ministério da Saúde encerrou a campanha nacional de vacinação contra a gripe suína na semana passada, mas orientou os municípios a manter a imunização nos grupos com a cobertura vacinal abaixo da meta.

O ministro José Gomes Temporão aponta como justificativa para o não-cumprimento da meta a resistência dos adultos em tomar vacinar e o curto período para os pais levarem as crianças aos postos de saúde.

Com a primeira etapa da Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite neste sábado, 12, o governo federal deve reforçar a imunização contra o vírus Influenza A H1N1 entre os menores, uma vez que os agentes de saúde aproveitam a ida ao posto para atualizar os cartões de vacinação das crianças.

Depois de receber a vacina contra a nova gripe, a criança precisa tomar uma segunda dose 21 dias depois para garantir a imunização completa.