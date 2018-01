Após hemodiálise, Ivo Pitanguy permanece internado em CTI

RIO - O cirurgião plástico Ivo Pitanguy, de 89 anos, permanece internado no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) do Hospital Samaritano, em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro. De acordo com a assessoria do médico, ele apresentou "melhora significativa" e está em "plena recuperação", mas ainda não há previsão de alta.

O cirurgião foi hospitalizado na quarta-feira, 21. Ele sentiu-se mal quando voltava da Suíça, onde participou do 51º Congresso da Sociedade Suíça de Cirurgia Plástica e Reconstrutiva. Ao chegar ao Rio, Pitanguy seguiu direto para o hospital, passou por exames, e os médicos identificaram um "problema renal" (a assessoria não informou o diagnóstico exato).

Pitanguy passou por hemodiálise e foi transferido para o CTI. O Hospital Samaritano não divulgou boletim.