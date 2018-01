Após parto na Bahia, maca cede e bebê morre na queda Um recém-nascido morreu ao cair de uma mesa cirúrgica depois do parto no Hospital Luís Eduardo Magalhães, em Porto Seguro, na Bahia. O acidente aconteceu no último domingo. A Polícia Civil de Porto Seguro afirmou que abrirá inquérito para apurar a responsabilidade pela morte do bebê.