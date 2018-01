Após pedido de prisão de ministro e secretário, canabidiol é entregue

FRANCA - Um dia após o Ministério Público Federal (MPF) pedir a prisão de um ministro e um secretário de Estado, o governo paulista entregou o canabidiol para pacientes de Marília (SP). Desde o início deste ano, eles estavam sem o medicamento, que é derivado da maconha e foi obtido via judicial.

Nesta sexta-feira, 8, o remédio, que é importado, foi entregue pela Secretaria de Saúde de São Paulo aos doentes que haviam ingressado na Justiça. Ele é utilizado por crianças e adolescentes que sofrem com encefalopatia epiléptica e com a síndrome de lennox-gastaut.

Nesta quinta, 7, o MPF havia protocolado na Justiça pedido de prisão do ministro da Saúde, Marcelo Castro, e também do secretário da Saúde de São Paulo, David Uip. O motivo foi justamente a falta do cumprimento da decisão judicial que mandava fornecer o canabidiol.