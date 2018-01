Apreendido casal de adolescentes que deu vinho a bebê

CURITIBA - Um casal de adolescentes, ambos com 17 anos, foi apreendido na quinta-feira, 13, depois de ser flagrado por câmeras de segurança da Guarda Municipal de Curitiba dando vinho ao filho de nove meses em uma mamadeira. A mãe disse ao agente que a criança estava chorando havia muito tempo e o vinho seria uma tentativa de "acalmá-la".

O caso aconteceu no Centro Histórico da capital paranaense e, segundo informações dos policiais, os jovens foram abordados depois de serem vistos pelas câmaras instaladas na região. Em entrevista a rádios locais, o coordenador da Guarda Municipal, Sicarlos Pereira Sampaio, disse que o alegado "choro" da criança não ficou caracterizado. "Pelas imagens não pudemos ver algo que indicasse que ela chorava", disse.

O casal foi levado para a Delegacia do Adolescente e a criança foi encaminhada para o projeto Pequeno Cidadão, que tem parceria com o Conselho Tutelar. Os jovens foram liberados e devem prestar depoimento ao Ministério Público no início do próximo ano.