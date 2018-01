Apreendido material arqueológico negociado pela internet

São Paulo, 8 - Foi apreendido nesta sexta-feira, 8, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, um material arqueológico lítico que estava sendo negociado em um site de compra e venda pela internet, ao valor de cerca de R$ 50 mil.

Segundo a Polícia Federal, os agentes apreenderam uma "pedra de raio", forma popular como é conhecida o "machado de pedra polida", após receber denúncia do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) de Campo Grande sobre a comercialização.

A. A. S., de 27 anos, funcionário da empresa responsável pelas obras de contenção às enchentes do córrego Prosa, informou que encontrou, há duas semanas, o material arqueológico no canteiro da obra localizada na Avenida Via Park próximo à Avenida Mato Grosso, no bairro Santa Fé, durante as escavações.

De acordo com a PF, a comercialização, em território nacional, de bens arqueológicos obtidos em dissonância com as normas do Iphan, configura o crime de usurpação de bem da união, com pena de detenção, de 1 a 5 anos e multa.