Aprender segunda língua pode fortalecer funções cerebrais, diz estudo

SÃO PAULO - Falar mais de uma língua pode fortalecer funções cerebrais, servindo uma espécie de ginástica cerebral, afirmaram pesquisadores durante a reunião anual da Associação Americana para o Avanço da Ciência (AAAS) na sexta-feira, 18.

Pesquisas norte-americanas indicam que pessoas bilíngues podem ter uma melhor performance que aqueles que falam apenas uma língua em algumas habilidades como editar informações e se concentrar nas informações mais importantes. Essas habilidades tornam os bilíngues melhores em priorizar tarefas e trabalhar em múltiplos projetos ao mesmo tempo.

Segundo os pesquisadores, as descobertas contradizem pesquisas anteriores que afirmavam que o aprendizado de uma segunda língua dificultava o desenvolvimento cognitivo. Acreditava-se anteriormente que aprender duas línguas criava confusão, especialmente em crianças, fazendo com que as pessoas tivessem dificuldade em usar ambas as línguas.

Os cientistas encontraram como fonte dessa capacidade de lidar com múltiplas tarefas ao mesmo tempo a maneira como os bilíngues negociam mentalmente entre línguas, uma habilidade que chamaram de "malabarismo mental", uma forma de exercício mental.