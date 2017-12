Apresentador André Marques está com gripe suína

O ator e apresentador do Vídeo Show, André Marques, está com gripe suína, divulgou nesta sexta-feira, 3, a assessoria de imprensa da TV Globo. Marques contraiu o vírus em viagem à Argentina, onde gravou o programa Estrelas.

Na última terça-feira, 30, o artista já estava em casa, com suspeita da doença. Por telefone para o programa Vídeo Show, André disse que começou a se sentir mal na segunda-feira: "Quando acabou o programa, falei para vocês (Luigi Barricheli e Fiorella Mattheis) que estava com muita febre. Fiz a coleta e estou quietinho em casa, com febre e os sintomas da gripe, como dor de garganta", disse.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo a assessoria, ele passa bem e já não tem febre. Em nota, a emissora explicou que foram tomadas "todas as providências recomendadas pelo Ministério da Saúde com relação à suspeita de infecção pelo vírus dos profissionais que estiveram gravando o programa na Argentina".

A emissora colocou os profissionais em quarentena, cumprindo o protocolo indicado pelas autoridades sanitárias. Além disso, foram suspensas novas viagens para áreas consideradas de risco.