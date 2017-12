Apresentadora Andressa Urach vai para UTI com infecção

PORTO ALEGRE - A modelo e apresentadora Andressa Urach, de 27 anos, está internada em um hospital, em Porto Alegre, em estado grave. Ela deu entrada na emergência do Hospital Conceição no último sábado, 29, às 22h30, reclamando de fortes dores na coxa esquerda.

Internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), Andressa passa por sério processo infeccioso. "A paciente apresenta um processo de infecção em decorrência da aplicação de hidrogel nos membros inferiores, realizada há cinco anos em uma clínica especializada", informou o hospital em nota divulgada na noite desta segunda-feira.

No dia 21, Andressa passou por uma cirurgia para a retirada de hidrogel da perna. Neste domingo, depois de internada, ela realizou mais uma intervenção com o mesmo fim. No dia 30 de novembro a paciente foi submetida a uma drenagem cirúrgica, procedimento que foi repetido na tarde de segunda-feira, dia 1º de dezembro. A assessoria do Hospital Conceição reafirma que o procedimento que ocasionou o processo de infecção na paciente Andressa Urach não foi realizado na instituição.

A colocação do hidrogel - questionada por muitos médicos - teria ocorrido em São Paulo por um médico cirurgião plástico. Um novo boletim médico deve ser divulgado ainda nesta segunda-feira.

Andressa nasceu em Ijuí, no interior gaúcho, e se tornou famosa depois de eleita vice-miss Bumbum. Desde então, participou de programas de TV, reality shows e de desfiles no carnaval carioca.