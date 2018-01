Aprovado decreto-lei que proíbe eutanásia na Itália

O decreto-lei que proíbe a suspensão de alimentação e hidratação a pacientes foi aprovado pelo Conselho de Ministros da Itália nesta sexta-feira, 6, informa a imprensa local, enquanto uma equipe médica já iniciou este processo a Eluana Englaro, que vive em estado vegetativo há 17 anos. Veja também: Você concorda com a decisão de deixar Eluana morrer? Perguntas e respostas: entenda o caso Veja tudo que foi publicado sobre o caso de Eluana Englaro Após uma longa discussão, o Conselho de Ministros aprovou o decreto-lei apesar da carta enviada pelo presidente da República, Giorgio Napolitano, que se dizia contra a medida. Giuseppe Campeis, advogado da família de Eluana Englaro, confirmou nesta sexta que "tudo acontece como estava previsto" e que esta manhã já começou a redução da alimentação e hidratação artificial da italiana, em estado vegetativo desde 1992, após um acidente de trânsito. O primeiro-ministro da Itália, Silvio Berlusconi, disse que seu governo aprovou um decreto-lei para evitar "omissão de socorro" a quem correr perigo de vida. "Do meu ponto de vista pessoal, respondendo à minha consciência, me sentiria responsável por uma omissão de socorro a uma pessoa em risco de vida" se este decreto-lei não tivesse sido aprovado, afirmou durante a entrevista coletiva posterior ao Conselho de Ministros. O chefe do Executivo italiano informou que o decreto-lei foi aprovado por unanimidade dos ministros que formam o governo da Itália e que agora cabe ao Parlamento do país transformá-lo em uma lei definitiva.