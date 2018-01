Argentina repatriará turistas que estão no México

O embaixador da Argentina no México, Jorge Yoma, anunciou que o governo da presidente Cristina Kirchner enviará dois aviões da companhia estatal Aerolíneas Argentinas para "repatriar" mais de 150 turistas argentinos que ainda permanecem nesse país. Desta forma, o governo argentino coloca de lado provisoriamente a suspensão dos voos que ligam Buenos Aires com a cidade do México, área de risco de contágio da gripe suína.

Os turistas argentinos estavam isolados no México, sem poder retornar a seu país, desde a quarta-feira, dia em que a presidente Cristina Kirchner determinou a suspensão de todos os voos que ligam os dois países. O motivo da suspensão foi o de precaver a entrada na Argentina de pessoas que estiveram na área de risco de contágio da gripe suína.

Os voos charter para transportar os turistas serão realizados no sábado, 2. Médicos especializados em epidemias estarão a bordo dos aviões. Segundo Yoma, nenhum dos turistas argentinos apresenta sinais da gripe.

Yoma também anunciou que - "a princípio" - o governo suspenderá a restrição aos voos entre Buenos Aires e o México nesta segunda-feira dia 4 de maio.