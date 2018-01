Argentina tem quatro mortes por gripe suína

A Argentina transformou-se nesta terça-feira, 16, no país da América do Sul com maior número de vítimas fatais da gripe suína. A ministra da Saúde, Graciela Ocaña, que na segunda-feira havia anunciado a morte de um bebê de três meses por causa do vírus H1N1, informou que outras três pessoas pereceram com a doença. Todos os falecimentos ocorreram na cidade de Buenos Aires e sua região metropolitana.

Com estas mortes, a Argentina superou o Chile no número de mortos, já que do outro lado da fronteira até terça-feira haviam ocorrido duas mortes.

As autoridades sanitárias argentinas anunciaram ainda o surgimento de 138 novos casos de pessoas contagiadas. Desta forma, o número de casos no país sobre para 871. Do total, 12 pessoas estão em estado grave.