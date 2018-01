Argentina tem transmissão de gripe suína de humano para porco

BUENOS AIRES - As autoridades sanitárias argentinas detectaram a transmissão do vírus A H1N1, que provoca a crise suína, de humanos para porcos em uma granja na província de Buenos Aires, informaram nesta quinta-feira, 25, fontes oficiais. Segundo a imprensa local, é o primeiro caso do tipo desde o surgimento do vírus no México, em março. Até a quarta-feira, 21 pessoas morreram e 1.391 foram contaminadas pelo A H1N1 no país.

A cepa humana do vírus foi detectada em porcos pelo Serviço Nacional de Saúde e Qualidade Agroalimentar (Senasa). O Instituto está monitorando a evolução da doença nos animais. Os porcos estavam em uma granja na província de Buenos Aires e o vírus foi confirmado em análises laboratoriais.

"A partir da descoberta, o estabelecimento foi fechado", disse o presidente do órgão, Jorge Amaya. O Ministério da Saúde do país foi informado sobre o caso. O Senasa ressaltou que o consumo de carne de porco não causa a doença. No mundo todo, a gripe suína já contaminou 55,8 mil pessoas e provocou 238 mortes. No Brasil, são 334 casos.