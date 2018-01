Arqueólogos encontram indícios de que o homem já navegava há 130 mil anos

ATENAS - Arqueólogos gregos e americanos descobriram na ilha grega de Creta indícios de que o homem já cruzava os mares há 130 mil anos, muito antes do que era estimado, informou nesta segunda-feira, 3, o Ministério da Cultura do país.

Os cientistas encontraram perto das localidades de Plakias e Preveli, no sudeste da ilha, ferramentas da Idade da Pedra. Trata-se de machados no estilo "Acheulean", relacionados ao Homo heidelbergensis e ao Homo erectus, dois "antepassados" do atual Homo sapiens sapiens.

Essas ferramentas têm, pelo menos, 130 mil anos, mas também poderiam chegar aos 700 mil anos, destaca o ministério grego em comunicado.

Apesar da contínua pesquisa da pré-história em Creta, berço da civilização minoica, até pouco tempo não havia nem provas de que ela tinha sido habitada antes do período Neolítico (7.000-3.000 a.C.).

Segundo o ministério, as descobertas são "o indício mais antigo de navegação marítima". "Os resultados não só demonstram a existência de viagens por mar no Mediterrâneo milhares de anos antes do que sabíamos, mas também alteram a avaliação das habilidades do homem", acrescenta o comunicado.