Asma é tema de palestra gratuita promovida nesta 4ª pelo Grupo Saúde Bandeirantes

SÃO PAULO - O Grupo Saúde Bandeirantes realizará palestra sobre asma aberta ao público nesta quarta-feira, 28, das 15h às 17h, em São Paulo. Serão abordados os fatores de risco da doença, cuidados, formas de prevenção, tratamentos e vacinas.

A palestra será no Centro de Treinamento e Simulação do Grupo Saúde Bandeirantes, no bairro da Liberdade. São 60 vagas disponíveis gratuitamente, e as inscrições devem ser feitas pelo site da instituição: www.hospitalbandeirantes.com.br.

Ao comparecer ao evento, não deixe de doar produtos de limpeza, higiene ou alimentos não perecíveis. Os donativos serão destinados à Associação para Pesquisa e Assistência em Transplante (Apat).

A asma é uma doença respiratória que atinge mais de 150 milhões de pessoas no mundo, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. No Brasil, segundo levantamento realizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), 10% da população sofre com o problema.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"As pessoas confundem bronquite ou uma simples gripe com a asma. A população precisa saber o que é e como deve tratar a asma. Ela não tem cura, mas tem tratamento, e isso é o mais importante", afirma a médica pediatra do Hospital Leforte, do Bandeirantes, Simone Santana Aguiar, responsável pela palestra.

Serviço:

Data: 28 de julho - quarta-feira

Horário: das 15h às 17h

Local: Centro de Treinamento e Simulação do Grupo Saúde Bandeirantes (Rua da Glória, 615, Liberdade, São Paulo)

Informações para o público: IEP - Instituto de Ensino e Pesquisa do Grupo Saúde Bandeirantes - iep@hospitalbandeirantes.com.br

Tel: (11) 3345-2219 / (11) 3345-2265

Inscrições: www.hospitalbandeirantes.com.br