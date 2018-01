Aspectos básicos da aids, doença que afeta 33 mi no mundo

CAUSAS E FORMAS DE TRANSMISSÃO: A síndrome da imunodeficiência adquirida (Aids) é causada pelo vírus de imunodeficiência humana (HIV), que sobrevive com dificuldade fora do corpo humano, por isso a transmissão se produz por meio de sangue, sêmen, fluidos vaginais e de mãe para filho.

Os primeiros sintomas são fadiga crônica, diarreia, febre, perda de peso, perda de memória, tosse persistente, eruções cutâneas e inflamação dos gânglios linfáticos.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A Aids consiste na deterioração do sistema imunológico, que leva à perda progressiva da função de certas células do sistema imunológico denominadas linfócitos CD4, deixando o organismo bastante vulnerável.

No entanto, o tratamento antirretroviral pode desacelerar a progressão da doença.

NÚMERO DE AFETADOS: No mundo todo há 33,3 milhões de afetados pelo vírus HIV, dos quais 65% vivem na África Subsaariana.

A Aids é a principal causa de morte na África, continente com maior número de infectados.

As mulheres representam a metade das pessoas que vivem com o HIV no mundo todo, e mais de 60% das infecções pelo HIV na África Subsaariana.

O segundo continente mais afetado é a Ásia, com 4,7 milhões de pessoas.

Desde que a doença foi identificada, cerca de 60 milhões de pessoas foram infectadas.

Em 2008, dois milhões de pessoas morreram e 2,7 milhões contraíram o HIV, embora esse último número represente uma queda de 17% nos últimos oito anos, segundo a Unaids.

Mesmo assim, as Nações Unidas alertaram que o contágio está aumentando na Europa Oriental e na Ásia Central devido ao uso de drogas injetáveis, que se tornou a causa de aproximadamente um em cada três novos casos de HIV fora da África.

Na América Latina, 1,8 milhão de pessoas estão infectadas, entre adultos e crianças, e em 2008 houve 77 mil mortes. O país latino-americano com mais casos em termos absolutos é o Brasil, já que tem também a maior população. Por outro lado, os países com mais casos por habitantes são Haiti, República Dominicana e Bahamas.

TRATAMENTO: Ainda não existe um medicamento que cure definitivamente a Aids, nem uma vacina que evite a doença, embora tenha sido demonstrada a importância dos antirretrovirais, que melhoram muito a qualidade de vida dos doentes.

As dificuldades médicas para combater a doença se devem ao fato de o HIV se integrar rapidamente ao DNA da pessoa, o que o torna "invisível" para o sistema imunológico.

Segundo responsáveis da ONU, um dos principais avanços no tratamento foi seu barateamento. O custo direto dos primeiros tratamentos com antirretrovirais era de entre US$ 12 mil e US$ 15 mil por pessoa ao ano.

Atualmente, na África o custo direto por pessoa ao ano é de US$ 140. Isto foi possível graças às pressões dos ativistas, aos fundos fornecidos pelos países ricos e a instituições.

O uso de antirretrovirais aumentou a esperança de vida ao impedir o avanço da doença e reduzir os níveis do vírus no sangue. Graças a seu desenvolvimento, cerca de seis milhões dos aproximadamente 13,5 milhões de doentes que necessitam de tratamento têm acesso a ele, o que representa cerca de 40% dos contaminados.

Também foram registrados avanços na prevenção da transmissão de mãe para filho e, atualmente, 50% das grávidas que possuem o vírus já recebem tratamento.

Na América Latina, onde atualmente há 1,8 milhão de pessoas infectadas, os tratamentos alcançam 60% dos pacientes.

Nos países ricos, a hepatite C é a principal causa de morte entre os pacientes que têm suas defesas debilitadas pela Aids, enquanto nos países pobres é a tuberculose.