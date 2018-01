Assembleia de SP proíbe venda de narguilé a menor de 18

A Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou, após abrandamento do texto original, projeto que proíbe venda de narguilés a menores de 18 anos. Os narguilés são cachimbos compostos por um tubo e um recipiente cheio de água perfumada por onde o fumo passa antes de chegar à boca. A votação foi realizada na terça-feira.

No primeiro texto, de autoria do deputado Edson Ferrarini (PTB), estava prevista a proibição da venda dos narguilés para menores de 21 anos, mas uma emenda apresentada pelo deputado Said Mourad (PSC), que também recebeu respaldo do plenário, abrandou as restrições, reduzindo a proibição apenas para menores de 18 anos.