Associação alega ter investido em informação

A entidade disse que “reconhece como legítimas as demandas do consumidor por informações claras nos rótulos sobre a presença de alergênicos na composição dos produtos e participa com as empresas associadas e movimentos da sociedade de diversas discussões para a criação de mecanismos que favoreçam o acesso e a transparência das informações”.

A Abia não informou, porém, quanto a indústria já se adaptou, até o momento, às novas regras estabelecidas pela Anvisa, mas, em nota publicada em 7 de junho, a associação declarou que 65% dos produtos das associadas estavam de acordo com as novas regras da resolução. / P.F.