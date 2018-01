Astronauta que fará caminhada espacial se fere em acidente de bicicleta

CABO CANAVERAL - Oficiais da Nasa informaram que o astronauta Tim Kopra, indicado para fazer uma caminhada espacial na próxima missão do ônibus espacial Discovery, feriu-se em um acidente de bicicleta.

A agência espacial divulgou em nota no último sábado que Kopra ficará bem, mas ainda está avaliando se ele será capaz de exercer suas funções quando a nave for lançada rumo à Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês), no dia 24 de fevereiro.

A Nasa não divulgou mais detalhes sobre a lesão de Kopra, por uma questão de privacidade. O astronauta de 47 anos vive em Houston, Texas, e é coronel aposentado do Exército.

Ele foi um dos dois astronautas designados para fazer uma caminhada espacial durante a última missão do Discovery à ISS.