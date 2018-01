Astronautas do Endeavour chegam à base de lançamento na Flórida

SÃO PAULO - Os astronautas que irão viajar à Estação Espacial Internacional (ISS) a bordo do Endeavour já chegaram ao Centro Espacial Kennedy, na Flórida. Eles ficaram em um centro de treinamento no Texas enquanto técnicos da Nasa faziam reparos na nave. A nova data de partida está confirmada para 16 de maio.

"É ótimo estar de volta", disse Mark Kelly, comandante da missão. A esposa dele, a congressista Gabrielle Giffords, baleada em janeiro em Tucson (Arizona), deve seguir para a Flórida para acompanhar o lançamento. A presença dela, assim como do presidente Barack Obama e família, estava confirmada no lançamento em 29 de abril, que não aconteceu por problemas técnicos encontrados na nave poucas horas antes da partida.

Além do comandante Mark Kelly, fazem parte da missão os astronautas Mike Fincke, Andrew Feustel, Greg Chamitoff, Roberto Vittori e Greg H. Johnson.

A missão. A nave deve chegar à ISS dois dias depois do lançamento para uma estadia que deve durar de 14 a 16 dias. Dezesseis nações são parceiras no projeto da Estação Espacial de US$ 100 bilhões.

Em sua última missão, o Endeavour levará para a ISS um aparelho de US$ 2 bilhões que os cientistas esperam que esclareça parte dos mistérios envolvidos na chamada matéria escura. O aparelho é chamado Espectrômetro Alfa Magnético (AMS) e deverá analisar raios cósmicos de alta energia, sendo o primeiro a olhar detalhadamente para esse tipo de matéria no espaço.

Além de instalar o AMS do lado de fora da ISS usando braços robóticos, a equipe da Endeavour tem quatro caminhadas espaciais planejadas para ajudar a Estação Espacial a se preparar para o fim do programa de ônibus espaciais.

O ônibus também entrega uma plataforma carregada com grandes peças de reposição, na esperança de manter a estação em funcionamento por mais 10 anos. O carregamento inclui duas antenas de comunicações de banda-S, um tanque de gás de alta pressão, o sistema robótico canadense Dexter e escudos para proteger a ISS de micrometeoritos.

O plano da Nasa depois do fim do programa de ônibus espaciais é fazer com que os astronautas americanos sejam transportados até a Estação Espacial Internacional por meio da nave Soyuz, da Rússia, talvez até a metade da atual década (o serviço prestado pela Rússia custa US$ 51 milhões por astronauta para os Estados Unidos). Eventualmente eles pretendem contar com naves europeias e japonesas também. Depois, a Nasa deve começar a usar os serviços de companhias privadas nas suas viagens para o espaço. Atualmente as empresas particulares cobram US$ 63 milhões por passagens para 2014.

Após o retorno do Endeavour, as atenções da Nasa se voltarão para o lançamento do Atlantis. Esse será o 135º e último lançamento de ônibus espacial da agência espacial norte-americana.