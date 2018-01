Astronautas do Endeavour revisam nave após descoberta de pequena rachadura

Washington - Os astronautas da nave Endeavour, acoplada à Estação Espacial Internacional (ISS) desde quarta-feira passada, revisaram minuciosamente a nave neste sábado depois de detectarem uma pequena rachadura que aconteceu durante a decolagem.

Segundo a Nasa (agência espacial americana), os astronautas examinaram durante duas horas, com tecnologia em 3D, a rachadura provocada durante a decolagem.

As imagens captadas serão enviadas à Terra para sua análise, mas a Nasa acredita que não há motivo para preocupação e que não haverá problemas durante o retorno da nave.

Pouco após revisar a nave, os ocupantes da ISS conversaram com o papa Bento XVI por videoconferência.

O Pontífice demonstrou sua admiração pela coragem e o compromisso deles nas missões espaciais.

"Estou feliz com essa oportunidade extraordinária de conversar com os senhores nessa missão. Principalmente, sinto-me honrado. Neste momento, a humanidade atravessa uma época de grande progresso do ponto de vista do conhecimento científico e das aplicações tecnológicas", destacou Bento XVI.