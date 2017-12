Astronautas preparam primeira saída ao espaço após vazamento em capacete

A primeira dessas caminhadas espaciais está prevista para começar às 10h10 de sábado (horário de Brasília), com o objetivo de substituir uma das duas bombas de resfriamento no exterior do complexo orbital, um projeto de 100 bilhões de dólares que paira 400 quilômetros acima da Terra.

As caminhadas espaciais estão suspensas desde julho, quando o capacete usado pelo italiano Luca Parmitano se encheu de água, quase resultando no afogamento do astronauta.

A causa do vazamento continua sendo investigada, mas os engenheiros já sabem o suficiente para impedir que o problema se repita, segundo os gestores da Nasa.

"Eu ficaria surpreso se tivéssemos um problema com os trajes", disse Mike Suffredini, gerente da Nasa para a estação espacial, na quarta-feira.

Como medida de contingência, os capacetes dos astronautas receberão almofadas absorventes e snorkels improvisados que canalizarão o ar do interior dos trajes espaciais, que são refrigerados a água, para a boca do astronauta, se for necessário.

Os snorkels foram feitos no domingo pelos astronautas, usando os tubos plásticos de ventilação dos próprios trajes.

"Este é o nosso último recurso", disse Allison Bolinger, principal funcionário encarregado de saídas ao espaço. "Se a água estiver subindo no seu rosto, como aconteceu com Luca, o tripulante poderá se inclinar para baixo e usar isto (o snorkel) para respirar."

Michael Hopkins, estreante em saídas ao espaço, usará o traje que estava com Parmitano. A peça foi consertada e ganhou um novo separador a hélice, um dispositivo que faz o ar e a água circularem, e que elimina a umidade do ar.

O separador que estava antes no traje foi enviado à Terra para análises, e os engenheiros encontraram entupimentos, o que fazia a água voltar à peça e ser distribuída para o capacete.

Um novo separador a hélice está sendo levado à Estação Espacial no primeiro voo da nave cargueira privada da empresa Orbital Sciences Corp., que deveria ser lançada nesta semana. O voo foi adiado até meados de janeiro para que a Nasa possa resolver sua prioridade, que é consertar o sistema de refrigeração da estação.

Há dois desses sistemas no complexo orbital, mas um deles pifou em 11 de dezembro, obrigando os astronautas a desligarem equipamentos desnecessários e a suspender algumas experiências.