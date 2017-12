Astrônomos pesquisam formação das estrelas

A formação das estrelas é um dos processos mais importantes no Universo e desempenha um papel fundamental na evolução das galáxias. É durante esse processo que os sistemas planetários aparecem pela primeira vez.

No entanto, há muitos aspectos dessa formação que os astrônomos ainda não compreendem. Como fazer as propriedades de berçários estrelares variarem de acordo com a composição e a densidade do gás presente, por exemplo? Este fenômeno, segundo os pesquisadores, desencadeia a formação de estrelas.

A força motriz da formação de estrelas é particularmente clara de um tipo de galáxia, um espiral floculante, tais como NGC 2841 (foto), que apresenta braços espirais curtos ao invés de membros galácticos proeminentes e bem definidos.

Para responder a essas questões sobre a formação das estrelas, uma equipe internacional de astrônomos está usando uma nova câmera, instalada no telescópio Hubble, da Nasa, para estudar os locais onde as estrelas estão se formando.