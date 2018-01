Atendimento do Samu do Rio volta ao normal após falha O serviço de recebimento de chamadas pelo telefone 192 do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) do Rio de Janeiro ficou suspenso durante a manhã de hoje por conta de um problema na rede elétrica da região. Segundo o Corpo de bombeiros, por volta das 9 horas um curto circuito na rede de energia elétrica que passa por um bueiro localizado em frente ao prédio do serviço, em Copacabana, na zona sul, provocou muita fumaça e o edifício teve de ser esvaziado. Ninguém ficou ferido.