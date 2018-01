Aterrissagem do Endeavour está prevista para esta quarta-feira

SÃO PAULO - O ônibus espacial Endeavour está prestes a finalizar sua última viagem. A aterrissagem no Centro Espacial Kennedy está programada para a madrugada desta quarta-feira. A nave encerra uma missão de 16 dias que levou peças de reposição e o Espectômetro Alfa Magnético (AMS), uma peça de US$ 2 bilhões de dólares, para a Estação Espacial Internacional (ISS).

Quando aterrissar nesta quarta-feira, o ônibus espacial encerra os trabalhos para a Agência Espacial norte-americana (Nasa). Ao todo, foram 25 viagens e 299 dias no espaço desde o primeiro lançamento, em 7 de maio de 1992.

A bordo do Endeavour estão o comandante, Mark Kelly; o piloto da missão, Greg Johnson; os especialistas Mike Fincke, Andrew Feustel, Greg Chamitoff; e o astronauta da Agência Espacial Europeia, Roberto Vittori.

Esta foi a penúltima missão antes da Nasa aposentar sua frota de ônibus espaciais. O plano da Nasa depois do fim deste programa é fazer com que os astronautas americanos sejam transportados até a ISS por meio da nave Soyuz, da Rússia, talvez até a metade da atual década (o serviço prestado pela Rússia custa US$ 51 milhões por astronauta para os Estados Unidos). Eventualmente eles pretendem contar com naves europeias e japonesas também. Depois, a Nasa deve começar a usar os serviços de companhias privadas nas suas viagens para o espaço. Atualmente as empresas particulares cobram US$ 63 milhões por passagens para 2014.

Após o retorno do Endeavour, as atenções da Nasa se voltarão para o lançamento do Atlantis, que está previsto para o dia 8 de julho. Esse será o 135º e último lançamento de ônibus espacial da agência espacial norte-americana.