Atividades do Dia Mundial Sem Tabaco começam no Rio

As atividades em comemoração ao Dia Mundial Sem Tabaco no Rio de Janeiro começam nesta segunda-feira, 25. A data oficial da campanha contra o fumo é o dia 31 de maio, mas neste ano haverá uma semana inteira de ações programada pelo Instituto Nacional do Câncer (Inca). O foco deste ano são as advertências visuais nos maços de cigarro e o uso delas para alertar sobre os riscos da fumaça em locais fechados para os não fumantes.

Entre as atividades previstas na campanha está a performance de um ator, que ficará dentro de um maço de cigarros gigante, de 3 metros de altura. A apresentação ocorrerá em diversos pontos do Rio, como o centro, a zona sul e a zona oeste da cidade. Ao lado do maço gigante haverá uma tenda onde serão distribuídos panfletos sobre os males causados pelo cigarro.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Um equipe de técnicos da Divisão de Controle do Tabagismo do Inca estarão à disposição da população para tirar dúvidas sobre o consumo do tabaco. No dia 28, será realizado na Pontifícia Universidade Católica o seminário "Advertências Sanitárias nos Maços de Cigarros - Defesa ou Afronta à Dignidade Humana?".

Segundo o coordenador do Núcleo de Estudos e Tratamento do Tabagismo da Universidade Federal do Rio (UFRJ), Alberto José de Araújo, as advertências nos maços do cigarro são um mecanismo importante de controle do tabagismo no Brasil e em outros países onde elas são adotadas, por isso é importante que sejam usadas também para chamar a atenção sobre os riscos para os fumantes passivos.

"As advertências possibilitam uma informação rápida e segura a toda a população, desde os que não fumam e veem essas imagens nos maços de cigarro até aqueles que fumam, para sensibilizá-los sobre o risco que correm", disse.

Uma pesquisa divulgada no ano passado pela UFRJ e pelo Inca mostra que o fumo passivo custa cerca de R$ 37 milhões por ano ao Brasil, com os gastos com atendimento médico e com previdência social.