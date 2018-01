Atlantis é lançado na última missão da era dos ônibus espaciais da Nasa

SÃO PAULO - O ônibus espacial Atlantis partiu de Cabo Canaveral , na Flórida, às 12h29 (horário de Brasília). A última missão rumo à Estação Espacial Internacional (ISS) irá durar 12 dias. O lançamento foi realizado sem erros, de acordo com a Nasa.

Na nave, além de suprimentos e peças de reposição para a ISS, está o experimento Robotic Refueling Mission (RRM), elaborado para demonstrar e testar ferramentas, tecnologias e técnicas necessárias para reabastecer mecanicamente os satélites no espaço. Quem comanda a nave é o astronauta Chris Ferguson. Também estão a bordo o piloto Dough Hurley e os especialistas de missão Sandra Magnus e Rex Walheim. Eles deverão acomplar a nave à ISS no domingo, 10.

Além das implicações científicas de toda viagem espacial, este lançamento é especial porque marca o fim da era dos ônibus espaciais da Nasa. Cortes no orçamento obrigaram a agência a rever suas prioridades. O acidente com o Columbia, que se desintegrou na reentrada da atmosfera após uma missão em 2003, também preocupou o governo americano, que decidiu, ainda no governo Bush, encerrar o programa, que durou 30 anos e custou quase US$ 200 bilhões.

Nas próximas missões, os astronautas americanos contarão com assentos na nave russa Soyuz para serem transportados até a ISS, cada um deles custará US$ 51 milhões. No futuro, a Nasa também utilizará os serviços de empresas particulares. Atualmente estas empresas cobram US$ 63 milhões por passagens para 2014.

Recentemente, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, disse ter orgulho do programa de ônibus espaciais, mas afirmou que é hora de olhar para a frente, a fim de se concentrar na exploração de Marte e possivelmente enviar uma missão tripulada ao Planeta Vermelho.

Esta é a missão de número 135. O Atlantis realizou 32 voos espaciais e percorreu 194.168.330 quilômetros. Ao todo, passou 293 dias, 18 horas, 29 minutos e 37 segundos no espaço.