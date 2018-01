Atlantis será lançado em 8 de julho

SÃO PAULO - O atraso no lançamento do Endeavour fez a Nasa adiar a partida do ônibus espacial Atlantis para o dia 8 de julho. Este será o 135º e último lançamento de ônibus espacial da Nasa, que depois desta missão encerrará o programa de viagem tripulada por meio destas naves.

Nesta missão, que irá durar 12 dias, os astronautas Chris Ferguson, Doug Hurley, Rex Walheim e Sandy Magnus irão levar suprimentos e peças de reposição para a Estação Internacional Espacial (ISS). Eles também investigarão o possível uso de um mecanismo de abastecimento automático e irão levar embora uma bomba de amônia com defeito para que a Nasa estude o problema ocorrido com o intuito de evitá-lo no futuro. Além disso, está programada uma caminhada espacial para esta missão.

Após o retorno à Terra, a Atlantis, assim como os demais ônibus espaciais da Nasa serão aposentados e seguirão para museus dos Estados Unidos. O plano da Nasa depois do fim do programa, que durou 30 anos, é fazer com que os astronautas americanos sejam transportados até a ISS por meio da nave Soyuz, da Rússia, talvez até a metade da atual década (o serviço prestado pela Rússia custa US$ 51 milhões por astronauta para os Estados Unidos). Eventualmente eles pretendem contar com naves europeias e japonesas também. Depois, a Nasa deve começar a usar os serviços de companhias privadas nas suas viagens para o espaço. Atualmente as empresas particulares cobram US$ 63 milhões por passagens para 2014.

