Atletas de países com Ebola não participarão de Jogos na China

Alguns atletas de países afetados pelo vírus Ebola não poderão participar da 2ª edição Jogos Olímpicos da Juventude, que começam no sábado, em Nanjing, na China, anunciou o Comitê Olímpico Internacional e o organizador dos jogos.

Decidiu-se que "os atletas provenientes de regiões infectadas não podem participar nas disciplinas de combate (dois atletas) e natação (uma pessoa)", indica a declaração assinada pelo comitê. Além disso, atletas de países afetados serão submetidos a testes de temperatura e exames físicos diariamente durante as duas semanas de competição.

"Lamentamos que por este problema alguns atletas jovens sofram duplamente, pela angústia causada pela epidemia em seus países de origem e também por não participarem dos Jogos", indica o texto publicado nesta sexta-feira.

De acordo com o site dos Jogos, participam 25 atletas que vêm dos quatro países mais afetados pelo Ebola: Serra Leoa, Libéria, Guiné e Nigéria. A equipe de Serra Leoa concorre com seis atletas. Um no levantamento de peso, quatro jogadores de vôlei de praia e um nadador de 17 anos, Saidu Kamara.

A equipe de Guiné foi para a China com quatro atletas, incluindo o nadador Alhoussene Sylla e o judoca Mamadama Bangoura. O nadador Momodou Sombai, de 15 anos é um dos dois concorrentes da Libéria, enquanto a Nigéria possui a maior delegação entre os quatro países, 13 atletas, incluindo a lutadora Bose Samuel, de 16 anos.