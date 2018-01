Ator de comercial da Marlboro morre por doença pulmonar

Eric Lawson, ator do comercial da marca de cigarros Marlboro durante a década de 1970, morreu de uma doença pulmonar aos 72 anos.

Fumante desde os 14, Lawson morreu no dia 10 de janeiro em sua casa, em San Luis Obispo, na Califórnia, de insuficiência respiratória decorrente de uma doença pulmonar obstrutiva crônica. Segundo sua mulher Susan Lawson, "ele sabia que o cigarro tinha poder sobre ele, mas ele não conseguia parar."

Lawson era ator de pequenos papéis em programas de TV, como Baretta e A Streets of San Francisco, quando foi contratado para aparecer em anúncios da marca Marlboro, de 1978 a 1981. O ator também participou de 'As Panteras' e Baywatch, mas um acidente no set de filmagem de um filme de faroeste encerrou sua carreira em 1997.

Eric Lawson deixa 6 filhos e 18 netos.