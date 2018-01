Diversos atos para lembrar as vítimas do vírus HIV e reforçar a necessidade de prevenção foram realizados nas principais capitais do mundo neste sábado, 1, no Dia Mundial de Luta contra a Aids. Apesar da queda da mortalidade e da estabilidade dos índices nos últimos anos, a doença continua sendo uma epidemia grave, com 34 milhões de pessoas infectadas.