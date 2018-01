Austrália e Japão confirmam primeiros casos de gripe suína

A Austrália e o Japão confirmaram, neste sábado, os primeiros casos de contaminação pelo vírus influenza A (H1N1) - mais conhecido como gripe suína.

Uma australiana de 28 anos acusou a doença após retornar de uma viagem aos Estados Unidos, informou o Ministério da Saúde do país.

"Nós temos uma pessoa que contraiu a gripe suína no exterior e se recuperou completamente antes de voltar à Austrália", disse a ministra da Saúde, Nicola Roxo."Esta pessoa procurou uma enfermeira ao chegar ao país e contou sobre os sintomas que teve".

Ainda segundo a ministra, é provável que a australiana não tivesse mais a forma contagiosa da gripe suína quando estava a caminho do país, já que o teste acusou uma forma "bem branda" doença.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ainda assim, como precaução, as autoridades estão contactando os outros passageiros que estavam no mesmo voo, que chegou à Austrália na quinta-feira, procedente de Los Angeles.

Um total de 567 australianos já fizeram testes para investigar a presença do vírus H1N1 e 18 ainda aguardam resultados. Japão

O Japão confirmou três casos da doença no sábado, depois que um professor de 46 anos e dois estudantes de 16 acusaram a presença do vírus H1N1 ao retornarem de uma viagem aos Estados Unidos.

Os três foram postos em quarentena, assim como os outros 46 alunos que estavam no mesmo voo, procedente de Detroit.

Sete deles foram levados para o hospital na sexta-feira, com sintomas da gripe. Todos os testes deram negativos, mas agora estão sendo submetidos a novos exames para uma eventual mutação do vírus Influenza A.

O primeiro-ministro japonês, Taro Aso, disse que os três casos confirmados não podem ser considerados como início de uma epidemia por terem sido interceptados no aeroporto."Eu gostaria que todos agissem com calma, mas que ficassem alertados", disse o premiê, acrescentando que estaria pronto a tomar medidas de prevenção contra uma possível epidemia se for confirmado um surto regional do vírus na Ásia.

Neste sábado, o México atualizou os números de casos e mortes no país por gripe suína. De acordo com as autoridades de saúde, 1.626 pessoas estão infectadas e 48 morreram em decorrência da doença, seis a mais do que havia sido divulgado anteriormente.

Na sexta-feira, os Estados Unidos ultrapassaram o México no número de casos confirmados do Influenza A.

De acordo com o governo americano, o número de pessoas contaminadas dobrou nas últimas 24 horas, chegando a 1.639 em 43 Estados. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.