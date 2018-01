Autoridade argentina libera navio brasileiro de quarentena

A autoridade sanitária argentina liberou, às 6 horas desta quarta-feira, 24, o navio brasileiro Livramento da quarentena. A embarcação, de propriedade da Transpetro, estava parada no Porto de San Lorenzo desde o último sábado, 20, quando um de seus tripulantes foi diagnosticado com influenza A (H1N1), a gripe suína.

Veja também:

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Entenda a gripe suína: perguntas e respostas

Infectologista esclarece cuidados que serão tomados

Veja galeria de fotos da gripe suína pelo mundo

'Meios de transportes facilitam a propagação'

Folheto oficial do Ministério da Saúde

De acordo com a Transpetro, o tripulante infectado segue internado em um hospital de referência em Rosário, na Argentina. A febre regrediu, e o estado de saúde do paciente evolui satisfatoriamente, de acordo com a equipe do hospital.

Medicados preventivamente com antivirais, os demais tripulantes não apresentaram quaisquer sintomas de gripe durante o período de quarentena. A rotina de trabalho não foi alterada, já que eles não apresentaram problema de saúde.

Liberado para retomar as operações normais, o navio, com 27 pessoas a bordo, seguirá para Tramandaí, no Rio Grande do Sul, e, em seguida, para o Nordeste brasileiro.