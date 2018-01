Autoridades alertam sobre epidemia de gripe aviária no Vietnã

As autoridades do Vietnã advertiram nesta sexta-feira, 6, sobre uma possível epidemia de gripe aviária no sul do país, onde centenas de frangos morreram em pelo menos três províncias. O Departamento de Saúde Animal disse que cerca de 300 patos não vacinados morreram em uma fazenda do delta do rio Mekong na província de Qual Mau. Segundo o departamento, vários animais mortos foram achados também nas províncias de Bac Lieu, Soc Trang e Nghe An. O costume dos vietnamitas é de não trancar as aves em viveiros e de deixá-las livres pelos arrozais aumenta o risco de propagação da doença. Em 2009, o Vietnã comunicou sobre um único caso de contágio por gripe aviária entre humanos, em uma menina de oito anos, que conseguiu se recuperar. Após declarar controlada a epidemia em 2006, o Vietnã admitiu em 2006 um aumento da doença, que desde que apareceu pela primeira vez no final de 2003 infectou 115 humanos, 52 dos quais morreram.