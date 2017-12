Autoridades de saúde no PR alertam sobre vírus da gripe A

A Secretaria da Saúde do Paraná alerta a população que o vírus da influenza A (H1N1) - gripe suína continua circulando no estado e reforçam a importância de manter a higienização das mãos com água e sabão ou álcool em gel, evitar tocar com as mãos os olhos, a boca e o nariz sem a devida higienização.

Apesar do verão, da redução do número de casos e das complicações decorrentes da doença terem diminuído, as autoridades da área de saúde orientam que todos sigam as mesmas medidas preventivas divulgadas durante o inverno.

Desde o início da pandemia de influenza A (H1N1) - gripe suína, o Paraná teve 53.578 casos confirmados por exame laboratorial e critérios clínicos. Desse total, 290 pacientes tiveram complicações e morreram.

Dados do último boletim da Secretaria Estadual de Saúde, divulgado nesta terça-feira, 12, mostram que 55% das mortes ocorreram em mulheres. Essa 81ª edição semanal mostra que Curitiba continua sendo o município com o maior número de casos confirmados: com 14.533 pacientes. Em seguida vem Londrina (7.642), Maringá (5.633), Cascavel (4.536), Cornélio Procópio (3.607), Pato Branco (3.443) e Francisco Beltrão (2.653).