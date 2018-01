Avaliação de saúde gratuita no Parque Trianon, em SP, vai até o dia 30

SÃO PAULO - Médicos e enfermeiros do Hospital São José, unidade da Beneficência Portuguesa de São Paulo (referência em tecnologia hospitalar), participam da Feira Mais BB, evento gratuito organizado pelo Banco do Brasil no Parque Trianon, na Avenida Paulista. A ação acontece entre os dias 20 e 30 de dezembro, das 15h às 21h, e é uma oportunidade para colocar exames em dia e iniciar 2011 mais saudável.

Uma equipe de 35 profissionais do São José, composta por fisioterapeutas, médicos e enfermeiros, fará testes de glicemia, ginástica laboral e palestras sobre a saúde do homem e da mulher. Os pacientes receberão um material elaborado pela instituição, com informações e dicas para manter uma vida equilibrada. A previsão é receber cerca de 5 mil pessoas por dia.

"Esse é o nosso presente de Natal para os paulistanos e turistas que visitam a região da Paulista nas festas de fim de ano. Nada melhor que presentear as pessoas com saúde", afirma o gerente médico do hospital, João Gandara.

De acordo com o diretor do Banco do Brasil em São Paulo, Dan Conrado, a ação é uma forma de disseminar saúde e qualidade de vida à população. "Apoiar o Natal e o Réveillon na Paulista é uma oportunidade de presentear a cidade e seus habitantes, em comemoração ao crescimento do BB em São Paulo e o fortalecimento de sua presença no Estado", destaca.

Programação:

De 20 a 30/12 - teste de glicemia, das 15h às 19h

De 20 a 30/12 - ginástica laboral, às 16h15 e às 19h30

Dia 22 - Palestra sobre saúde da mulher, às 15h45 e às 19h

Dia 27 - Palestra sobre saúde do homem, às 15h45 e às 19h

Dia 29 - Palestra sobre saúde da mulher, às 15h45 e às 19h

Serviço:

O quê: Feira Mais BB

Local: Parque Trianon

Endereço: Avenida Paulista

Data: de 20 a 30 de dezembro

Horário: das 15h às 21h

Não funciona: dias 24, 25 e 26

Evento gratuito