Avó de Obama ajuda na luta contra a mosca tsé-tsé

A avó do presidente dos Estados Unidos Barack Obama vai usar sua recente condição de celebridade para ajudar na erradicação da mosca tsé-tsé, um inseto que causa a doença do sono, disse a União Africana (UA) nesta segunda-feira, 9. Sarah Obama, de 87 anos, foi presenteada com uma bomba de pulverizador e inseticida suficiente para tratar 3 mil animais - que assim como os humanos podem ser infectados pelo inseto - por uma equipe da UA que visitou sua aldeia em Kogelo, no oeste do Quênia, no mês passado. "A mama Sarah estimou muito o presente e prometeu em seu idioma local que será embaixadora em sua área para erradicar a mosca tsé-tsé", disse a União Africana. A avó de Obama lembrou uma epidemia em 1968 da doença do sono em sua aldeia, acrescentou o comunicado. Aproximadamente 37 países africanos sofrem com a mosca tsé-tsé e a doença do sono ou tripanossomo. O programa da UA contra a doença conseguiu eliminar as moscas em Botsuana e na Namíbia. (Reportagem de Tsegaye Tadesse)