BA diz já ter registrado dengue em 90% dos municípios

A Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab) informou que a dengue já infectou pessoas em 90,6% dos 417 municípios baianos neste ano, mas o ritmo de contágio vem diminuindo.

O avanço da dengue no Brasil

Em balanço relativo ao período entre 1º de janeiro e 22 de maio, as notificações das formas clássicas da doença chegaram a 82.402 no Estado, número 220% maior do que o registrado no mesmo período do ano passado (28.432). Também foram computados 1.415 casos suspeitos de formas mais graves da dengue e confirmadas 55 mortes por causa da doença. Outros 54 casos estão sendo investigados.

Apesar dos dados, os balanços do avanço da dengue continuam indicando queda no ritmo de contágio da população. Na semana entre 16 e 22 de maio, foram registradas 1.483 novas notificações da doença na Bahia, o segundo menor índice do ano, maior apenas que o verificado na primeira semana de 2009, quando houve 1.109 registros.