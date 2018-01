BA já registra quase 100 mil casos de dengue em 2009

O Estado da Bahia registrou este ano quase cem mil casos de dengue, com um aumento de 183% em relação ao mesmo período do ano passado, que registrou 33.504 casos. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, foram notificados, até dia 25 de julho, 94.924 pessoas com dengue na Bahia. O Estado confirmou 57 mortes entre os casos graves, das quais 29 (50%) tiveram menores de 15 anos como vítimas.

Dengue: conheça a doença e veja os números nos últimos anos

Os municípios de Salvador, Itabuna, Jequié, Feira de Santana, Ilhéus e Porto Seguro concentram 42% das notificações da doença. Segundo a pasta, sete óbitos não tiveram confirmação de dengue - um teve diagnóstico final de meningite pneumocócica e quatro de leptospirose. Apesar do grande número de casos, o total de registros de dengue permanece em tendência de queda, com redução progressiva a partir do início do mês de abril, informou a secretaria.