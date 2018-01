BA registra mais uma morte causada por meningite

Veja também:

Segundo a Secretaria, ela deu entrada no hospital no dia 16, com sintomas de dengue, foi medicada e liberada. No dia seguinte, a jovem voltou ao hospital e morreu. Um exame detectou morte por meningite bacteriana. O laudo para detectar qual o tipo da doença deve sair na próxima semana.

Um rapaz permanece internado com meningite viral no Hospital Regional. Segundo a Secretaria da Saúde da Bahia, este ano, 14 pessoas morreram por causa de meningite no Estado.