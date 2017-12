Bahia confirma 47 mortes por dengue hemorrágica no ano

Balanço divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde da Bahia confirma a morte de 47 pessoas por conta da dengue hemorrágica no Estado este ano. Os dados se referem até a data de 17 de abril, segundo a secretaria. De acordo com o balanço, foram confirmados 389 casos graves em 69 municípios. Deste total, foram confirmados 47 óbitos, dos quais 26 (55,3%) foram em menores de 15 anos e 21 (44,7%) em maiores de 15 anos.

Veja também:

Balanço nacional da dengue - especial

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Argentina barra votação de alerta contra a dengue

Casos de dengue superam 45 mil na BA; crescimento é de 313%

Quanto às formas graves da doença - dengue com complicações, febre hemorrágica da dengue e síndrome do choque da dengue -, foram registrados mil casos suspeitos em 117 municípios. No ano de 2009, foram notificados 55.483 casos de Dengue na Bahia, correspondendo a um aumento de 220% em relação ao mesmo período de 2008 (17.324). Até o momento, 342 (82%) municípios do Estado notificaram a doença através dos sistemas de informação da vigilância epidemiológica.

Segundo a Secretaria, apesar de ainda estar no período de maior ocorrência da doença, os municípios de Jequié e Porto Seguro, cujas situações de surto chegaram a grandes proporções, já iniciaram tendência de decréscimo dos casos. Outros municípios ainda apresentam aumento do número de casos por semana epidemiológica, mantendo a linha da Bahia em níveis elevados. Os municípios de Jequié, Itabuna, Porto Seguro, Ilhéus e Salvador concentram 47,8% (26.509) das notificações do Estado.