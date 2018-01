Bahia confirma 53 mortes por dengue em 2009

Subiu para 53 o número de mortes confirmadas por dengue na Bahia este ano, segundo boletim divulgado pela Secretaria de Saúde do Estado (Sesab) nesta terça-feira, 26. Outros 60 óbitos estão sob investigação.

Desde o início do ano até 16 de maio, foram notificados 73.683 suspeitas da doença na Bahia, 173% a mais do que os registrados no mesmo período do ano passado (26.999). Os municípios de Itabuna, Jequié, Feira de Santana, Salvador, Ilhéus e Porto Seguro concentram 49,3% das notificações do Estado.

Quanto às formas graves da doença, foram confirmados 566 casos em 99 municípios, que resultaram nas 53 mortes. Outros 798 casos foram notificados.