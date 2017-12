Bahia confirma 6 mortes por meningite meningocócica em 2010

A Secretaria da Saúde da Bahia confirmou nesta segunda-feira, 22, a sexta morte decorrente da meningite meningocócica neste ano. Até o dia 9 de fevereiro foram confirmados 20 casos da doença no Estado.

Veja também:

Salvador se prepara para infecções e febres pós-carnaval

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Vacinação contra meningite causa tumulto em Salvador

De acordo com a pasta, a última vítima é um adolescente de 15 anos, que morreu em Salvador, no sábado, 20. Outras quatro mortes ocorreram na capital baiana e uma na cidade de Iraquara. Em 2009, foram confirmados no Estado 194 casos, com 50 óbitos.