Bahia confirma casos de dengue tipo 4

SÃO PAULO - A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) confirmou nesta segunda-feira, 21, dois casos de dengue ocasionados pelo sorotipo DENV4. Segundo a secretaria, os casos foram identificados em Salvador.

Rio. Na segunda-feira, 21, um bebê de quatro meses morreu de dengue hemorrágica, no último sábado, 19, em São Cristóvão (RJ). A informação é do Hospital Quinta D''Or, onde a criança estava internada. Com esse caso, o Estado passa a contabilizar 15 mortes pela doença. A Secretaria Estadual de Saúde não confirmou a informação e disse que o balanço com casos suspeitos de dengue e óbitos confirmados é divulgado somente às quartas-feiras.

Os outros óbitos ocorreram nas cidades de Nova Iguaçu (1), Magé (1), Cabo Frio (1), São Gonçalo (2), Maricá (1), Rio de Janeiro (5), São João do Meriti (2) e São José do Vale do Rio Preto (1). Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, entre os dias 2 de janeiro e 12 de março foram notificados 20.150 casos suspeitos de dengue.