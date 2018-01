Bahia confirma primeira morte por gripe suína no estado

A Secretaria de Saúde do Estado da Bahia confirmou nesta segunda-feira, 3, o primeiro caso de morte pelo vírus Influenza A (H1N1) no estado. De acordo com a secretaria, o corretor de imóveis Geraldo de Freitas Santos, que faleceu no último dia 28 de julho em um hospital particular, tinha 50 anos, era hipertenso e tinha histórico familiar de morte súbita.

Segundo a Sesab, o corretor havia procurado serviço médico no dia 25, foi avaliado e liberado, porque não tinha histórico de viagem recente ou de contato com pessoas de outros Estados ou países. Dois dias depois, voltou à unidade médica, com quadro de dificuldade respiratória e dores nas pernas.

Segundo exames feitos na Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no Rio, Santos, residente em Salvador, apresentou resultado positivo para o vírus causador da gripe suína. Os outros exames realizados, anatomopatológicos e RT-PCR dos tecidos coletados, ainda não foram concluídos.

No dia da morte do corretor, a diretora da Divisão de Vigilância Epidemiológica da Bahia, Alcina Andrade, havia dito que, caso fosse constatada a infecção do paciente pela gripe A, ele seria "o primeiro caso confirmado de transmissão do vírus dentro do estado". Nes segunda, porém, a Sesab afirmou que a morte ainda "não configura que o vírus da Influenza A (H1N1) esteja circulando em Salvador".

A Vigilância Epidemiológica da Sesab continua investigando a possível fonte de contaminação do paciente e monitorando os seus familiares para detectar qualquer alteração no seu estado de saúde.

Pernambuco

A Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco informou que uma adolescente de 17 anos faleceu na madrugada desta segunda-feira em Olinda, capital do estado, por conta da nova gripe.

De acordo com o órgão, a garota estava internada no hospital particular Prontoolinda e já havia recebido a confirmação do Laboratório Evandro Chagas, no Pará, de que havia contraído o vírus Influenza A.