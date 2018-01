Bahia contabiliza 11 mortes por dengue

São Paulo, 14 - O Estado da Bahia contabiliza 11 mortes em decorrência da dengue em 2011. Segundo o boletim da Secretaria Estadual da Saúde da Bahia (Sesab), os casos foram registrados nas cidades de Salvador, Jequié, Madre de Deus, Lauro de Freitas, Porto Seguro, Remanso, Jussara, Bom Jesus da Lapa, Cipó, Riacho de Santana e Conceição do Coité. Os dados são referentes ao período do início do ano até o último domingo, dia 12.

No total, o Estado da Bahia registra 34.620 casos de dengue. Ao todo, 374 municípios baianos notificaram a doença por intermédio dos sistemas de informação da vigilância epidemiológica. No mesmo período de 2010 foram 43.328 ocorrências.