Bahia detecta aumento de 183% nos casos de dengue

O Estado da Bahia registrou este ano, até o último dia 25 de julho, quase cem mil casos de dengue, com um aumento de 183% em relação ao mesmo período do ano passado.

Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, foram notificados 94.924 casos de dengue no Estado neste período, com incremento de 249 casos na última semana, correspondendo a um aumento de 183% em relação ao mesmo período de 2008, que registrou 33.504 casos.

Até o momento, 399 (96,7%) municípios do Estado notificaram a doença através dos sistemas de informação da vigilância epidemiológica. Os municípios de Itabuna, Jequié, Feira de Santana, Salvador, Ilhéus e Porto Seguro concentram 42% das notificações do Estado

Apesar do grande número de casos, as notificações de dengue, por semana, permanecem em tendência de decréscimo dos casos suspeitos no período, com redução progressiva a partir do início do mês de abril, segundo a Secretaria.

Quanto às formas graves da doença (dengue com complicações, febre hemorrágica da dengue e síndrome do choque da dengue), registraram-se 1.956 casos suspeitos em 173 municípios. Destes, confirmaram-se 929 casos graves em 117 municípios. Entre os casos graves, 57 óbitos foram confirmados, dos quais 29 (50%) atingiram menores de 15 anos.